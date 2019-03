Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einem Verletzten - Anhängerkupplung brach ab

Kamen (ots)

‎Ein verletzter Mann ist die Folge eines etwas ungewöhnlicheren Verkehrsunfalls. Am Mittwoch, den 27.03.2019 fuhr ein 33-jähriger Kamener gegen 12.15 Uhr mit seinem Fahrzeuggespann auf der Unnaer Straße in Richtung Dortmunder Allee. Auf dem Anhänger hinter seinem BMW transportierte er ein Sportboot. Während der Fahrt brach die Anhängerkupplung ab und der Hänger samt Boot rutschte in einen am Fahrbandrand geparkten VW. Darin saß ein 61-jähriger Unneraner, der durch den Unfall leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein VW wurde durch den Zusammenstoß gegen einen weiteren geparkten Daewoo geschoben. Dieser wurde ebenfalls beschädigt. Der BMW und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 16000EUR.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell