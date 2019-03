Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Mobilfunkgeschäft - Mobiltelefone aus Auslage entwendet

Kamen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (24.03.2019) fielen zwei Zeugen zwei verdächtige Männer auf, die sich im Bereich des Willy-Brand-Platzes aufhielten. Die Verdächtigen, die sich in ausländischer Sprache unterhielten, sollen sich mit Kapuzen vermummt haben. Als die Zeugen wenig später zurückkamen, sahen sie die beiden Männer von einem Mobilfunkgeschäft davonlaufen. In der Scheibe des Geschäftes bemerkten sie ein großes Loch.

Nach ersten Ermittlungen haben Unbekannte die Schaufensterscheibe eingeschlagen und mehrere Mobiltelefone aus der Auslage entwendet. Tatverdächtig sind zwei etwa 20 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer, die sich nach Zeugenangaben in türkischer oder arabischer Sprache unterhalten haben sollen.

Wer kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell