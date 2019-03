Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer schwer verletzt

Werne (ots)

Am 23.03.2019 (Sa.), gegen 22.30 Uhr, befuhr 55jähriger Busfahrer aus Dülmen die Bahnhofstraße in Werne in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Bahnhofstraße / Münsterstraße beabsichtigte er nach links in die Münsterstraße einzubiegen. Hierzu benutzte er verkehrswidrigerweise neben der vorgesehenen Abbiegefahrspur auch die Fahrspur für den Geradeausverkehr. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27jähriger Kradfahrer die Bahnhofstraße in die gleiche Fahrtrichtung. Er beabsichtigte jedoch, an der Kreuzung Bahnhofstraße / Münsterstraße geradeaus in Fahrtrichtung Innenstadt weiter zu fahren. Aufgrund der falschen Fahrspurwahl des Busfahrers kam es zu einer Kollision zwischen dem Bus und dem Krad. Der 27jährige Kradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werde, wo er stationär verblieb. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.750 Euro.

