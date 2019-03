Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Wohnungseinbruch - Terrassentür eingeschlagen

Selm (ots)

Am 23.03.2019 (Sa.), in der Zeit zwischen 14.30 und 16.50 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Steigerstraße in Selm ein. Sie durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Ob jedoch etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Werne unter 02389-921-3420 oder 921-0.

