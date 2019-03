Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna

Dortmund - Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführer betrunken am Steuer, Suche nach Unfallörtlichkeit

Unna / Dortmund (ots)

Am 23.03.2019 (Sa.), gegen 00.25 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeug auf, welches ohne Vorderreifen fahrenderweise auf der Kamener Straße in Unna in Fahrtrichtung Unna unterwegs war. Das Fahrzeug fuhr somit lediglich auf der Felge. Das Fahrzeug konnte angehalten und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 38jährige Fahrzeugführer aus Unna alkoholisiert unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Desweiteren wurden frische Unfallspuren am Fahrzeug des 38jährigen festgestellt werden. Eine entsprechende Unfallörtlickeit konnte allerdings bislang nicht zugeordnet werden. Der 38jährige gab lediglich an, aus dem Raum Dortmund in Richtung Unna gefahren zu sein. Hinweise zu einem möglichen Unfallort erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 921-0.

