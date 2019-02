Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Schule - Täter setzten Räume unter Wasser

Unna (ots)

Am Sonntagmittag (24.02.2019) bemerkte ein Zeuge ein eingeschlagenes Fenster an einem Nebengebäude einer Schule an der Herderstraße. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass Unbekannte in das Gebäude eingedrungen waren, den Abfluss eines Waschbeckens verstopft und den Wasserhahn aufgedreht hatten. Zudem hatten die Täter Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Auch im Kellergeschoss hatten die Täter Lagerräume unter Wasser gesetzt und einen erheblichen Sachschaden verursacht.

Wer kann weitere Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell