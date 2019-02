Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes der Polizei im Stadtteilforum Kamen Nord West Bezirksbeamter Helmut Fietz bietet am 27.02.2019 Informationen und Hilfe an -

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissar Helmut Fietz, Bezirksbeamter für den Bezirk Kamen Nordwest, bietet am Mittwoch, 27.02.2019 eine Bürgersprechstunde im Quartierscafé Kamen Nord West an. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr hat er gemeinsam mit Michael Wrobel, Quartiersmanager Kamen Nord West, ein offenes Ohr für die Nöte, Sorgen, Fragen und Anregungen der Bürger des Bezirks. Das Quartierscafé befindet sich im Freizeitzentrum Lüner Höhe, Ludwig-Schröder-Straße 18 in Kamen.

