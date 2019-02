Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zwei Wohnungseinbrüche in Heeren

Kamen (ots)

Am Samstag ( 16.02.2019 ) kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Heeren.

In der Zeit zwischen etwa 16:45 und 19:00 Uhr brachen unbekannte Täter eine rückwärtige Tür zu einem Reihenhaus an der Wideystraße auf, nachdem sie zuvor ein Küchenfenster aufgehebelt, dadurch den Einstieg ins Haus aber nicht geschafft hatten. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

In der Zeit zwischen etwa 19:45 und 20:20 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße Südfeld eingebrochen. Dort wurde ebenfalls ein Küchenfenster aufgebrochen und Schmuck und Bargeld entwendet.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

