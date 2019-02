Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit drei PKW und einem Leichtverletzten

Selm (ots)

Am Freitag, 15.02.2019. gegen 14:40 Uhr kam es an der Einmündung Kreisstraße / Haus-Berge-Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW, bei der einer der drei Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Ein 34 jähriger Selmer schleppte mit seinem PKW Citroen einen 53 jährigen Mann aus Recklinghausen mit dessen PKW auf der Kreisstraße in Richtung Lüdinghausen ab. Ein 65 jähriger Selmer bog seinem PKW VW von der Haus-Berge-Straße auf die Kreisstraße ab und kollidierte aus bislang ungeklärten Gründen nur leicht mit dem abschleppenden PKW. Der Fahrer des abgeschleppten Fahrzeuges konnte aber nicht mehr Bremsen und fuhr auf das Zugfahrzeug auf. Er wurde dabei leichtverletzt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4500 Euro geschätzt.

