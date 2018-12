Schwerte (ots) - Einen lauten Knall haben Anwohner am Dienstag, den 11.12.2018 gegen 02.30 Uhr aus dem SB Center eines Geldinstitutes in der Amtsstraße gehört. Die Zeugen sahen zwei Männer aus dem Gebäude laufen und mit einem roten Roller in Richtung Reichshofstraße flüchten. Anschließend fuhren Sie in Fahrtrichtung Wandhofen davon. Durch die Explosion kam es zu einem kleinen Brand in dem SB Center, der schnell durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen kamen bei der Explosion nicht zu Schaden, auch das Gebäude wurde nach bisherigen Erkenntnissen nur minimal beschädigt. Bei den geflüchteten Personen handelte es sich um zwei Männer. Sie werden als etwa 1,80 bis 1,90m groß beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet und hatten Sturmhauben über den Kopf gezogen. Nach Aussagen der Zeugen unterhielten sich die beiden in einer osteuropäischen Sprache. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat etwas noch etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

