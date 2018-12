Unna (ots) - Ein 54-jähriger Unnaer ist am Freitagabend (07.12.2018) gegen 23.00 Uhr mit seinem Hund in der Herderstraße spazieren gegangen, als ihm zwei Jugendliche entgegengekommen sind. Einer hatte eine Nissenleuchte, der andere ein Verkehrszeichen in der Hand. Da sich in der Nähe eine Baustelle befand, vermutete der Spaziergänger einen Diebstahl, sprach der Mann die beiden an und stellte sich ihnen in den Weg. Daraufhin ließen die Jugendlichen die Sachen fallen und pöbelten ihn an. Einer der beiden schlug ihm plötzlich mehrfach ins Gesicht, so dass seine Brille herunterfiel. Anschließend flüchteten beide. Die beiden werden als etwa 14 Jahre, 1,70m groß und schlank beschrieben. Bekleidet waren beide mit einem schwarzen Kapuzenpulli. Der Schläger hatte braune Haare. Der zweite Jugendliche sprach mit leichtem, osteuropäischem Akzent. Wer kann etwas zu dem Vorfall sagen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell