Schwerte (ots) - Am Dienstag (27.11.2018) fuhr gegen 12 Uhr eine 56 jährige Schwerterin auf der Bethunestraße in Richtung Letmather Straße. Hier wollte sie nach rechts abbiegen und hielt ihr Fahrzeug an der dortigen Halteline an. Dieses bemerkte eine nach folgende 54 jährige Fahrerin aus Altena zu spät und fuhr auf die Schwerterin auf. Diese wurde durch den Aufprall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11 000 Euro.

