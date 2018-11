Schwerte (ots) - Am Montag, den 26.11.2018 sind drei unbekannte Männer gegen 20.45 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie aus einem bereits geschlossenen Gartencenter an der Hörder Straße kamen. Sie stiegen in ein dunkles Fahrzeug und fuhren auf die A 1 in Richtung Hagen. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten an der Örtlichkeit fest, dass die Eingangstür aufgebrochen war. Ebenso war die Zugangstür zu den Büroräumen aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

