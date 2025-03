Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnung

Soest (ots)

Im Müllingser Weg in Soest kam es am gestrigen Donnerstagmorgen zu einem Einbruch in eine Wohnung.

Ein aufmerksamer Nachbar hat festgestellt dass die Wohnungstür des Geschädigten aufgebrochen war. Daraufhin hat er die Polizei verständigt die wiederum vor der Wohnungstür einen Rucksack des vermutlichen Tatverdächtigen aufgefunden hat.

Ob der Täter in der Wohnung war und etwas entwendet hat, konnte nicht unmittelbar geklärt werden, da der Wohnungsinhaber nicht vor Ort war.

Bei dem vermeintlichen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Mann. Der Wohnort ist derzeit unbekannt.

Im Rucksack konnten die eingesetzten Beamten Hinweise auf den Täter finden. Ob dieser tatsächlich mit dem Einbruch zu tun hat, wird derzeit ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell