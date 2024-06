Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Herringsen - Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Sassendorf (ots)

Am heutigen Dienstagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Straße Herringser Höfe, in Höhe der Hausnummer 8. Ein 30-jähriger Kradfahrer aus Ennigerloh fuhr mit seiner Maschine der Marke Triumph aus Altengeseke kommend in Richtung Neuengeseker Heide. Im Kurvenbereich der Unfallörtlichkeit kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der junge Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein befreundeter Kradfahrer, der mit dem 30-Jährigen gemeinsam unterwegs war, wurde noch vor Ort von Einsatzkräften betreut. Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wurde hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfalles genaustens zu dokumentieren. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Straße Herringser Höfe ist momentan noch für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

