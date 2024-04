Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zaun beschädigt und geflüchtet

Lippstadt (ots)

Am 13. April kam es gegen 20:12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mercklinghausstraße, in Höhe der Hausnummer 49. Ein Zeuge hörte zur Unfallzeit einen lauten Knall und sah einen Pkw, der mit seinem Fahrzeugheck in einem Grundstückszaun stand. Der Pkw wendete zügig und flüchtete in Richtung der Erwitter Straße, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem Zaun gekümmert zu haben. Bei dem Pkw handelt es sich vermutlich um einen dunklen SUV mit einem Soester Kennzeichenfragment. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.(dk)

