POL-SO: Alleinunfall eines Kradfahrers auf der B 516

Möhnesee-Ellingsen (ots)

Am 01.09.2023 um 07:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger mit seinem Kleinkraftrad, einer Yamaha, die B 516 aus Oberbergheim kommend in Fahrtrichtung Haarweg. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Warsteiner in einer Kurvenkombination, 50m westlich der Syringer Straße, auf regennasser Fahrbahn, zu Fall. Der 16-jährige rutscht über die Gegenfahrbahn, prallt gegen ein dort am Fahrbahnrand stehendes Verkehrszeichen und kommt samt seinem Krad auf dem angrenzenden Acker zum Liegen. Dabei wird dieser so schwer verletzt, dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Aufgrund der Ausmaße der Beschädigungen musste das Krad abgeschleppt werden. Ein Komplettsperrung der B 516 war nicht nötig. (mbs)

