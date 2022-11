Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots)

Seit November 2020 kommt es in einer Wohnanlage in Lippstadt, Am Nordbahnhof, immer wieder zu Diebstählen aus Keller, Tiefgarage oder Ähnlichem. Mittlerweile liegen 15 ungeklärte Taten vor. Innerhalb des Tatzeitraumes entwendete der unbekannte Täter unter anderem auch zwei Wildkameras. Der Täter wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab das zuständige Gericht nun ein Bild für eine Öffentlichkeitsfahndung frei. Wer kann Hinweise zu der Person geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02941 91000 bei der Kriminalpolizei. Das Foto finden Sie aus datenschschutzrechtlichen Gründen hinter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/91477

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell