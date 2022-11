Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Eikeloh - Autofahrerin verletzt

Erwitte (ots)

Am Montag kam es um 07.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 536, zwischen den Ortschaften Oestereiden und Eikeloh. Eine 39-jährige Frau aus Rüthen fuhr mit ihrem VW in Richtung Eikeloh und beabsichtigte, einen vor ihr fahrenden Pkw Renault und davor befindlichen Lkw zu überholen. Während des Überholvorganges setzte eine 60-jährige Frau aus Rüthen mit ihrem Renault ebenfalls zum Überholen an und zog mit ihrem Pkw nach links. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 39-Jährige mit ihrem VW aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw geriet ins Schleudern und kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell