Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Budberg - Motorräder gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Vier Motorräder wurden zwischen Sonntag, 17 Uhr und Dienstag (24. Mai 2022), 17.30 Uhr, aus einer Werkstatt an der Budberger Straße entwendet. Die Einbrecher durchtrennten ein Fenstergitter und schlugen ein Fenster ein, um an ihre Beute zu gelangen. Bei dem Diebesgut, zwei Enduros und zwei Vollcrossmotorräder, handelt es sich um eine blaue Sherco 300SE-R/S6, eine KTM 450 EXC-F, eine orange KTM 250 SX und eine orange KTM 450 SF-X. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder Verbleib der Motorräder machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

