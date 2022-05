Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Sonne blendet - Zwei Leichtverletzte

Wickede (ots)

Zwei Leichtverletzte und schätzungsweise 5.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Christian-Liebrecht-Straße in Wickede. Gegen 19.35 Uhr befuhr eine 20-jährige Wickederin mit ihrem Wagen die Christian-Liebrecht-Straße in Richtung "Am Lehmacker". In Höhe eines Supermarktes wollte sie nach links auf dessen Parkplatz abbiegen. Nach eigenen Angaben bemerkte sie hierbei einen auf der Christian-Liebrecht-Straße entgegenkommenden, 15-jährigen Wickeder und dessen gleichaltrige Sozia auf einem Kleinkraftrad zu spät, da sie von der Sonne geblendet wurde. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Zweirades wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine Sozia konnte leicht verletzt noch vor Ort entlassen werden. (reh)

