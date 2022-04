Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Heppen - Nach rechts geschaut

Bad Sassendorf (ots)

Ein älterer Mann mit seinem Rollator hatte am Dienstag (26. April 2022), gegen 07.50 Uhr, die Aufmerksamkeit einer 36-jährigen Autofahrerin aus Bad Sassendorf auf sich gezogen, als er am Rande eines Parkplatzes an der Hepper Straße einen Fußgängerweg am dortigen Kindergarten querte. Als dieser den Wagen passiert hatte, versäumte sie es jedoch noch einmal nach links zu schauen und bemerkte deshalb einen 35-jährigen Fußgänger aus Bad Sassendorf zu spät, der mit seinem Kind ebenfalls die Straße querte. Beim Anfahren stieß die Autofahrerin mit dem 35-Jährigen zusammen und verletzte ihn leicht. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme der Verletzung durch Rettungskräfte, musste der Bad Sassendorfer jedoch in kein Krankenhaus gebracht werden. (reh)

