Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Zweiradfahrer stürzt und verletzt sich schwer.

Soest (ots)

Am 05.03.22, gegen 19:35 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem gestürzten Zweiradfahrer in die Schützenstraße (K9), kurz vor der Unterführung der BAB 44 in Fahrtrichtung Soest, gerufen. Ein 61 Jahre alter Soester war mit seinem motorisierten Fahrrad gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung mit einem RTW in das Klinikum Soest verbracht. Die Unfallursache ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. Der Soester war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell