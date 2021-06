Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geschwindigkeitsmessungen an Beschwerdestellen und Unfallschwerpunkten

Lippstadt (ots)

Die Polizei führte am Freitag (11. Juni) von 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr an mehreren Beschwerdestellen und Unfallschwerpunkten, insbesondere am Puisterweg in Bökenförde und an der Herringhauser Straße in Herringhausen, Geschwindigkeitsmessungen durch. 63 Verwarngelder und vier Anzeigen zeigen, dass dies auch notwendig war. Weiterhin schritten die Ordnungshüter in zwei Fällen ein, nachdem die Verkehrsteilnehmer ihren vorgeschriebenen Sicherheitsgurt im Wagen nicht angelegt hatten. (reh)

