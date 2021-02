Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Straßensperrung nach Unfall (Abschlussmeldung)

Rüthen (ots)

Am Donnerstag (25. Februar) befuhr gegen 15.10 Uhr ein 20-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen die L735 von Warstein in Richtung Rüthen. Nach eigenen Angaben verlor er in einem Kurvenbereich aufgrund von Unaufmerksamkeit die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen einer 18-jährigen Frau aus Rüthen zusammen, die mit ihrer 20-jährigen Beifahrerin die Straße in Richtung Warstein befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Personen leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandenen Totalschäden werden von der Polizei auf 8.000 Euro geschätzt. Die L735 wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 16.40 Uhr gesperrt. (reh)

