POL-SO: Werl - Schwer verletzter Fahrradfahrer

Werl (ots)

Am Mittwoch (2.September) fuhr ein 16-jähriger Werler kurz vor 13 Uhr mit seinem Fahrrad den Waltringer Weg in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung Blumenthaler Weg kollidiert er mit einer 57-jährigen Autofahrerin aus Werl, die mit ihrem Fahrzeug vom Waltringer Weg in den Blumenthaler Weg abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzt in die Windschutzscheibe des Pkw und von dort weiter auf die Fahrbahn, wo er schwer verletzt liegen blieb. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Nach einer ersten Versorgung am Unfallort, wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 2.500 Euro geschätzt. (reh)

