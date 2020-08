Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Taschendiebe

Möhnesee (ots)

Am Montag, um 16:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt am Berlingser Weg zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten einer 46-jährigen Frau aus Möhnesee das Portemonnaie aus einer Tasche am Einkaufswagen. In der Börse befand sich neben Papieren und einer Debitkarte auch Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

