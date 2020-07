Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufmerksamer Zeuge stellt Tatverdächtigen

Soest (ots)

Sonntag (5.Juli), gegen 14.45 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen 30-jährigen Soester, wie dieser in der Wiesenstraße gegen einen geparkten Wagen trat. Als er ihn ansprach rannte der Verdächtige zum Parkplatz "Am Großen Teich" und beschädigte dort nach Zeugenangaben einen zweiten Wagen. Im Bereich des Theodor-Heuss-Parks konnte der Zeuge den 30-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein beschädigtes Auto auf dem Parkplatz "Am großen Teich" konnte bislang nicht aufgefunden werden. Da der Tatverdächtige augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand wurde er durchsucht und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Hierbei fanden die Beamten Betäubungsmittel. Die Polizei bittet weitere Zeugen und den Eigentümer des möglicherweise beschädigten Wagens vom Parkplatz "Am großen Teich" sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

