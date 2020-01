Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Klosterstraße

Lippstadt (ots)

Ein weißer Ford Transit parkte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Klosterstraße in Lippstadt. Nach seiner Rückkehr zum Wagen bemerkte der Eigentümer, dass sich frische Unfallspuren am Auto befanden. Der Verursacher hatte sich jedoch bereits vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.500 Euro. Sie bittet Zeugen, die Angaben zur Unfallflucht machen können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

