Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer am Wochenende festgestellt

Ludwigslust-Parchim (ots)

Am Wochenende hat die Polizei mehrere erheblich alkoholisierte Fahrzeugführer im Landkreis Ludwigslust- Parchim feststellen müssen. Unter anderem hat die Polizei in Boizenburg am Samstagabend einen 54-jährigen Fahrradfahrer gestoppt, der einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille aufwies. Der Mann war den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Ebenfalls am Samstagabend zogen Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis einen 67-jährigen Autofahrer in Sternberg aus dem Verkehr. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 1,82 Promille.

Bereits am frühen Samstagabend bemerkte ein Polizeibeamter bei Kiekindemark die gefährliche Fahrweise eines Autofahrers, der wenig später in Parchim gestoppt werden konnte. Der 49-jährige Fahrer wies später einen Atemalkoholwert von 2,50 Promille auf.

Gegen alle drei Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich ermittelt. Zudem wurden ihre Führerscheine sichergestellt und sie jeweils zur Blutprobenentnahme gebracht.

