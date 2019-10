Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer von der Sonne geblendet

Lippstadt (ots)

Von der Sonne geblendet wurde am Mittwochmittag, gegen 13:15 Uhr, ein 72-jähriger Radfahrer aus Lippstadt. Er war auf der Cappelstraße stadteinwärts unterwegs, als er an verkehrsbedingt wartenden Autos vorbei fahren wollte. Dabei kollidierte er mit dem Außenspiegel eines weißen Fords einer 41-jährigen Erwitterin und stürzte gegen einen geparkten LKW. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (wo)

