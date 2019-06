Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch

Soest (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Dienstagmorgen wurde in eine Firma an der Straße Am Sielberg eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür an dem Gebäude der metallverarbeitenden Firma auf um ins Innere zu gelangen. Hier wurden zwei weitere Türen aufgebrochen. Im Eingangsbereich konnten die Diebe etwas Bargeld erbeuten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

