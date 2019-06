Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schüsse

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 15:45 Uhr, wurden der Polizei Schüsse aus der Grünanlage zwischen der Leibnitzstraße und der Mercklinghausstraße gemeldet. Hier war eine Gruppe Jugendlicher mit einem 25-jährigen Anwohner in Streit geraten. Dieser hatte sich bei den Jugendlichen über deren Lärm beschwert. Als der Mann sich einem 15-jährigen nähern wollte, um mit diesem dessen Eltern aufzusuchen, tauchte der 17-jährige Bruder des Jugendlichen auf. Er hielt eine Pistole in der Hand und zielte auf den 25-Jährigen. Dieser ergriff die Flucht und der 17-Jähriger feuerte dreimal in seine Richtung. Die Polizei konnte alle Jugendlichen antreffen. Der 17-jährige gab an, dem Anwohner mit der Schreckschusswaffe nur Angst einjagen zu wollen. Bei einer Durchsuchung seines Zimmers fanden die Polizisten neben der Schreckschusspistole einen Schlagstock, einen Schlagring und etwa 80 Gramm Marihuana. (lü)

