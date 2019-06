Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wer kennt diesen Mann?

Lippstadt (ots)

Am 13. April 2019 kam es in einem Supermarkt an der Otto-Hahn-Straße zu einem Taschendiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete einer 76-jährigen Frau das Portemonnaie aus einer Tasche an ihrem Einkaufswagen. Kurz darauf wurde mit ihrer EC-Karte Geld von ihrem Konto abgehoben. Dabei wurde der Täter in der Sparkassenfiliale an der Overhagener Straße fotografiert. Drei Bilder der Überwachungskamera wurden nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom zuständigen Amtsgericht für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Sachbearbeiter der Kriminalpolizei möchten wissen: "Wer kennt den auf den Fotos abgebildeten Mann?" Hinweise werden unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen genommen. (lü)

