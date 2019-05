Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht

Soest (ots)

Der Sachschaden an einem geparkten Audi A 4 wird auf 1.000 Euro geschätzt. Vom Unfallverursacher fehlt jedoch jede Spur. Ein Mann aus Soest parkte den Wagen am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 9.45 Uhr im Kolpingweg. Als er zurückkehrte stellte er den frischen Unfallschaden an seinem Auto fest. Der Verursacher hatte sich zuvor entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

