Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Nur kurz abgelenkt

Lippetal (ots)

Eine 18-jährige Frau aus dem Lippetal befuhr heute, gegen 8.40 Uhr, die Lippstädter Straße aus Richtung Herzfeld kommend in Richtung Lippstadt. Aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte dort mit einem gelagerten Baumstamm. Durch den Zusammenstoß verletzte sie sich und wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Löschzug Lippetal-Herzfeld streute die Fahrbahn an der Unfallstelle aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel ab. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.300 Euro. (reh)

