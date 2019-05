Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer beim Abbiegen nicht bemerkt

Soest (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann vom Möhnesee mit seinem Wagen die Niederbergheimer Straße in Richtung Innenstadt. Am Riga-Ring bog er dann nach rechts ab, wobei er einen 46-jährigen Soester mit seinem Fahrrad vermutlich übersah. Der Radfahrer wollte den Radweg über den Riga-Ring hinweg in Richtung Innenstadt weiter befahren. Aufgrund der Spurenlage kann vermutet werden, dass es zu einem Zusammenstoß am hinteren, rechten Bereich des Autos kam. Infolge dessen fiel der Radfahrer zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Einen Fahrradhelm trug der Soester zur Unfallzeit nicht. Der Sachschaden wird auf zirka 330 Euro geschätzt. (reh)

