Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Geschwindigkeit falsch eingeschätzt

Lippetal (ots)

Eine 79-jährige leicht verletzte Autofahrerin aus Welver und zirka 10.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall auf der B475 / Dolberger Straße. Am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 51-jähriger aus dem Lippetal mit seinem Kleintransporter die B475 in Richtung Hamm. An der Straßeneinmündung kam die 79-Jährige über die Dolberger Straße zur vorfahrtsberechtigten B475 angefahren. Dort wollte sie dann ihre Fahrt nach links, in Richtung Soest fortsetzten. Beim Einfahren auf die B475 schätzte sie, nach eigenen Angaben, die Geschwindigkeit des Lippetalers mit seinem Wagen falsch ein. Im Einmündungsbereich stießen dann die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch den Unfall musste die Welveranerin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden, welches sie jedoch noch am gleichen Tag verlassen konnte. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell