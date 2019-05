Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Soest (ots)

Ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich heute ein unbekannter Fahrzeugführer von dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Sigefridwall in Soest. Der Unbekannte hatte zuvor dort einen weißen Opel Corsa touchiert. Der Unfall ereignete sich zwischen 8.45 Uhr und 8.55 Uhr. Am Opel entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

