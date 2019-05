Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - 10.000 Euro Sachschaden auf Grillplatz in Sichtigvor

Warstein (ots)

In sinnloser Zerstörungswut haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Freitag, 5.10 Uhr, 27 Zaunelemente auf dem Grillplatz in Warstein-Sichtigvor, an der Jahnstraße abgerissen und durch Feuer zerstört. Ein nahegelegener Laubbaum geriet hierbei ebenfalls in Mitleidenschaft. Darüber hinaus wurden noch 13 Holzpfosten mit Betonfüßen aus dem Boden gerissen und beschädigt. Der Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

