Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Versucht in weitere Geschäfte einzubrechen

Lippstadt (ots)

Nachdem zwei Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 1 Uhr, bei einem versuchten Geschäftseinbruch in ein Brillengeschäft in der Rathausstraße durch einen Zeugen beobachtet worden waren, erhielt die Polizei heute im Laufe des Tages noch weitere Anzeigen zu versuchten Geschäftseinbrüchen. Die Tatzeit liegt in allen Fällen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Aufgrund der gleichen Begehungsweise und Tatortnähe kann vermutet werden, dass es sich um die gleichen Täter handeln könnte. Die unbekannten Täter versuchten in ein Tattoo-Studio in der Kahlenstraße, ein Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße und in eine Bäckerei Am Bernhardbrunnen einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

