Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schlagartiges Ende des Tanzes in den Mai

Soest (ots)

Auf dem Heimweg von einer "Tanz in den Mai Veranstaltung" wurde ein 25-jähriger Erwitter in der Soester Innenstadt von drei unbekannten Tätern angegriffen. Der Vorfall ereignete sich Mittwochnacht, etwa zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr. Die Täter brachten den jungen Mann von hinten zu Fall, schlugen und traten mehrfach auf ihn ein, so dass er bei dem Vorfall leicht verletzt worden ist. Die Täter rechneten vermutlich nicht mit der Kampsporterfahrung des Geschädigten. Denn dieser setzte sich bei dem heimtückischen Angriff erheblich zur Wehr, sodass die drei Täter die Flucht ergriffen. Bei der massiven Auseinandersetzung verlor der Geschädigte seine Mobiltelefon mit Bankkarte. Gleichzeitig wurde am Tatort eine weitere Geldbörse gefunden. Ob diese mit einem der Täter in Zusammenhang steht, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem abhanden gekommenen Mobiltelefon, der Bankkarte oder dem Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (FL)

