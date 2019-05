Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kupferrohre aus Rohbau entwendet

Geseke (ots)

Unbekannte Täter entwendeten etliche Kupferrohre aus einem Rohbau in Störmede, Zum Schützenplatz, in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie vermutlich eine Stahltür hoch, so dass diese aus der Verankerung genommen werden konnte. Im Rohbau sägten sie nun Kupferrohre für den Heizungs- und Sanitätsbereich ab und nahmen sie mit. Für den Abtransport benötigten sie aufgrund des Umfangs der Rohre ein entsprechend großes Fahrzeug. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell