Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Wenig Ahnung und viel Alkohol

Erwitte (ots)

Nach dem Konsum von Alkohol sollte man kein Auto mehr fahren. Das lernt man in der Fahrschule. Ein 29-Jähriger fuhr heute, gegen 8.30 Uhr nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern auch ohne gültige Fahrerlaubnis. Er wurde von der Polizei in der Bahnhofstraße in Erwitte kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Nicht nur er wird sich jetzt für sein Fehlverhalten verantworten müssen, sondern auch der Beifahrer und Halter des Autos. Dieser wusste nach eigenen Angaben, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte und betrunken war. Die Polizei ordnete beim Fahrer anschließend eine Blutprobe an. (FL)

