Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - An der Ampel eingeschlafen

Erwitte (ots)

Rote Ampeln sind gelegentlich ärgerlich und die Wartezeit kommt einem manchmal wie eine Ewigkeit vor. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 23:30 Uhr war die Zeit so lang, dass ein Fahrzeugführer während der Wartezeit eingeschlafen ist. Durch einen Zeugen wurde das Fahrzeug der Polizei gemeldet, weil es mit laufendem Motor an der Ampelkreuzung Rüthener Straße/Hellweg stand und der Fahrer trotz grüner Ampel nicht weiterfuhr. Als die Beamten eintrafen war zunächst ein medizinischer Notfall nicht auszuschließen. Nachdem der 49-jährige Erwitter auch auf starkes Klopfen und eine lautstarke Ansprache nicht reagierte wurde die linke Seitgenscheibe mit einem Nothammer eingeschlagen. Am Ende war jedoch klar, dass es sich nicht um einen medizinischen Notfall handelte, sondern der Fahrer mit 1,34 Promille Atemalkoholkonzentration eingeschlafen war. Es folgte die obligatorische Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheines. (FL)

