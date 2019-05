Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Brand eines Autos mit Totalschaden

Werl (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in Werl zu einem Fahrzeugbrand aus. Im Buchenweg war ein geparktes Auto aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die dabei ausgelöste Alarmanlage weckte den Fahrzeuginhaber, der das brennende Fahrzeug auf dem Hof sah und den Notruf verständigte, bevor er selbst versucht hatte, den Brand zu löschen. Es entstand Totalschaden und auch ein nebenstehendes Fahrzeug wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (FL)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell