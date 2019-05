Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Veranstaltung aufgelöst

Möhnesee (ots)

Am ersten Maifeiertag feierten zirka 150 - 200, teilweise nicht unerheblich alkoholisierte Personen in Körbecke am Möhneseeufer im Bereich der Brückenstraße. Die dort eingesetzten Polizeibeamten nahmen gegen zirka 18.30 Uhr zwei Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf. Aufgrund der alkoholisierten und teilweise aggressiven Stimmung entschloss man sich dann, die Veranstaltung aufzulösen und Platzverweise auszusprechen. Während die Personen den Bereich in Kleingruppen verließen weigerte sich ein 22-jähriger Mann aus Warstein. Gegen ihn wurde zuvor auch schon eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Nach dem der, mit 1,72 Promille alkoholisierte Mann den Platz nicht verlassen wollte, wurde er bis zur Ausnüchterung am Folgetag in Gewahrsam genommen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell