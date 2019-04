POL-SO: Warstein - Regionale Sicherheitskonferenz ins Leben gerufen

Kreispolizeibehörde Soest

Warstein - Regionale Sicherheitskonferenz ins Leben gerufen

Am letzten Donnerstag trafen sich der Bürgermeister der Stadt Warstein, Dr. Thomas Schöne, der zukünftige Sachgebietsleiter "Bürgerdienste", Josef Pieper sowie der Teamleiter der Kriminalpolizei in Warstein, Peter Hanemann und der Leiter der Polizeiwache Warstein, Michael Funke, zur halbjährlichen regionalen Sicherheitskonferenz in der Polizeiwache Warstein. Wenn es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Warstein geht, arbeiten die Stadtverwaltung und die Polizei eng zusammen. Im gemeinsamen Gespräch wurde anfangs die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) betrachtet. Demnach ist Warstein eine der sichersten Gemeinden im Kreis Soest, auch wenn das eigene Sicherheitsempfinden der Bürger hiervon gelegentlich abweicht. Neben den Verkehrsunfallzahlen, die sich im Vergleich zum Jahr 2017 nur unwesentlich verändert haben, wurde der Focus auch auf die gemeinsamen Arbeitsbereiche gelegt. Hierbei wurden die Treffpunkte Jugendlicher und alkoholabhängiger Personen im Stadtbereich thematisiert. Die Stadt Warstein hat bereits technische Maßnahmen, sowie in Absprache mit dem Jugendamt, den Einsatz eines Streetworkers umgesetzt. Durch die Polizei werden gerade auch in den kommenden Sommermonaten Präsenzstreifen an den bekannten Örtlichkeiten durchgeführt. Die städtischen Unterkünfte für Asylbewerber und obdachlose Personen werden gemeinsam durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Polizei aufgesucht. Mängel oder zwischenmenschliche Probleme werden zeitnah gemeinsam angegangen und bearbeitet. Einheitliches Fazit nach der Besprechung war, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung Warstein und der Polizei als bürger- und zukunftsorientiert gesehen wird. Sie soll auch weiterhin auf partnerschaftlicher Ebene weitergeführt bzw. weiterentwickelt werden. Die nächste Regionalkonferenz findet in sechs Monaten wieder statt. (reh)

