POL-SO: Soest - Mit verschlossenen Fahrrädern über den Petrikirchhof

Soest (ots)

Das kam zwei Mitarbeitern der Security doch etwas seltsam vor. Sie sahen am Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, drei Soester Männer im Alter von 18 und 19 Jahren mit zwei verschlossenen Fahrrädern auf den Schultern. Hierauf verständigten sie die Polizei. Die Fahrräder wurden zuvor vor einer Gaststätte in der Petristraße vermutlich entwendet. Während einer des Trios den Diebstahl zugab, schwieg der Zweite. Der dritte Fahrradträger gab hingegen an, dass es sich um sein Fahrrad handeln würde und ein Unbekannter ein Schloss und ein Schild daran montiert hätte. Diese Angaben scheinen jedoch sehr fragwürdig zu sein, zumal das recht hochwertige Faltschloss eine passende Halterung am Fahrrad hatte und die Schrauben von dem montierten Schild angerostet waren. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein weiß/blaues Bulls und ein grünes Rad von Eminent. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den Rädern oder zur Tathandlung machen können. Sie haben die Möglichkeit sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

