Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Falsche Kettensäge verkauft

Rüthen (ots)

Einem Anwohner in der Schützenstraße in Kallenhardt wurde bereits am 18. März eine angebliche Kettensäge der Marke Husqvarna für 150 Euro angeboten. Das Gerät sollte neu sein und original 440 Euro kosten. Nach dem der Anwohner auf das scheinbar gute Geschäft einging, stellte er später fest, dass es sich tatsächlich um ein asiatisches Produkt der Marke CHAIN Power handelt, welches für zirka 70 Euro regulär gekauft werden kann. Da der Verkäufer noch weitere Kettensägen in seinem Wagen mit sich führte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere getäuschte "Kunden" geben könnte. Der Verkäufer war mit einem dunkelblauen Fiat Doblo, mit holländischen Kennzeichen, unterwegs. Er war zirka 48 Jahre alt, schätzungsweise 176 cm lang, schlanke Gestalt und hatte dunkle, kurze Haare. Die Kriminalpolizei bittet weitere mögliche Geschädigte oder Zeugen sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

